Cu patru etape inainte de final, CSM Bucuresti si-a adjudecat al treilea titlu national la handbal feminin!

CSM Bucuresti s-a impus cu 30-21 in partida din deplasare cu Magura Cisnadie, contand pentru etapa a 22-a in Liga Nationala de handbal feminin, astfel ca a devenit matematic campioana Romaniei pentru a treia oara consecutiv.



Cu patru etape inainte de final, formatia din Capitala are 14 puncte avans fata de Dunarea Braila, echipa clasata pe locul 2, astfel ca diferenta nu mai poate fi refacuta.

Miercuri, CSM Bucuresti va juca impotriva echipei CSM Bistrita, intr-un meci care va avea loc in Sala Polivalenta, apoi echipa va intra in linie dreapta cu pregatirile pentru mansa tur a sfertului de finala cu Ferencvaros, programat pe 7 aprilie, tot in aceeasi arena.

Tot miercuri, Federatia Romana de Handbal va inmana Trofeul Ligii Nationale de Handbal Feminin, impreuna cu medaliile si tricourile de „Campioana a Romaniei”.