Galateanul in varsta de 24 de ani este cel mai bun jucator al liderului Ligii a 2-a, Juventus Bucuresti. Poreclit „Higuain de Colentina”, Chipirliu are un sezon fantastic si lupta pentru castigarea titlului de golgheter al campionatului, avand in acest moment 25 de reusite, la egalitate cu atacantul lui OSK Sepsi, Attila Hadnaghy.



Duminica, in etapa a 26-a, la Clinceni, Chipirliu a marcat nu mai putin de 4 goluri in prima repriza, in doar 37 de minute, recidivand apoi si in repriza a doua, de alte doua ori. Scorul final al partidei dintre Academica Clinceni si Juventus a fost 0-7 (Chipirliu 2, 11, 27, 37, 65 si 89, Buhaescu, 85)!

Atacantul a venit in Colentina de la Otelul Galati, nu inainte de a trece si pe la ACS Poli si Fortuna Poiana Campina, iar in ultimii 5 ani marcat doar 8 goluri.

Juventus este lider in Liga a 2-a cu 10 puncte in fata locului 2, ocupat de Sepsi.