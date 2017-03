Managerul sportiv al centrului de copii si juniori al Concordiei Chiajna, Muguru Porumbacu, a revenit in studioul Sport Total FM, duminica, pentru a vorbi despre nivelul juvenil pe care il manageriaza la clubul ilfovean.



„Eu am inceput la 9 ani fotbalul, acum poti sa-l dai de la 7 ani. Atunci etau turnee pe diferite locatii in Bucuresti si se juca pe zgura! Erai preocupat sa nu cazi, ca urmarile nu erau placute si aveam de suferit mai mult de faptul ca trebuia sa astept sa ma refac.

Adevarul este ca nu aveai alta ocupatie, decat scoala si fotbal, ca baiat. La ora asta, pana si fotbalul a ajuns sa fie jucat pe calculatoare.

Intre 50 si 60 de miliaone pe an ai nevoie ca sa iti tii un copil, unul, la fotbal. Gandeste-te ce ar insemna sa nu mai putem sa-i ajutam financiar pe acesti copii. S-ar termina cu fotbalul in Romania!

Sunt pisica neagra pentru copiii care vin la Concordia, pentru ca nu ii las sa-si foloseasca telefon in momentul cand intra pe usa centrului. Doua ore cat se antreneaza nu au voie sa se atinga de telefon!„, a declarat Mugur Porumbacu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

… despre scandalul de la U-21: „Nu-s de acord sa taiem in carne vie, trebuie o mustrare, pedepsiti intr-un fel, dar trebuie sa li se mai dea o sansa.”

… despre FRF: „La nivel juvenil, ma asteptam la mai multe! Iar legislatia aceea, care trebuie sa ajute cluburile, sta pe loc, dar presedintele trebuie sa se implice pentru ca Guvernul s-o modifice”

