Vasile Miriuta a vorbit despre meciul Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, contra Danemarcei, marturisind ca selectionata lui Christoph Daum trebuie sa joace la victorie.

„Asteptam o victorie maine pentru ca avem mare nevoie. Putem sa-i batem. Jucam acasa, multi dintre fotbalistii nostri evolueaza la echipele de club si, haideti sa fim seriosi, nici danezii nu au o echipa de speriat.

Ar fi bine sa jucam doar cu un atacant pentru a nu pierde la mijloc n jucator de creatie. Eu as juca 4-1-4-1 deoarece avem jucatori care pot evolua in acest sistem la nationala. Nu trebuie sa ne fie frica, nu jucam impotriva Germaniei, ci cu Danemarca. Am incredere in Daum suta la suta.

Daca nu batem, sansele sunt aproape nule. Trebuie sa ne ducem peste ei si sa jucam la victorie. Sa facem pressing, sa fim agresivi. Nu mai poti sa joci la asteptare in fotbalul de azi”, a spus Vasile Miriuta pentru Dolce Sport.