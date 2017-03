Real si TSKA invingatoare in deplasare in Euroliga masculina de baschet!

A doua etapa desfasurata pe parcursul a patru zile in Euroliga masculina de baschet a fost favorabila primelor doua clasate, Real Madrid si TSKA Moscova. Care au castigat la Pireu, respectiv Kazan, echipe puternice in propriile arene.

Steaua Rosie Belgrad a pierdut in fieful formatiei FC Barcelona, continuand lupta cu Darussafaka Dogus Istanbul pentru ultimul loc calificant in play-off. Teamul turc s-a impus in derby-ul cu concitadina Galatasaray si se gandeste la confruntarea din ultima runda cu belgradenii pe care o va gazdui.

Realul a facut din nou un meci mare, impunandu-se la sase puncte, 79-73 (37-37) in fieful unui puternic adversar, Olympiacos. Principalii marcatori au fost Lllull si Randolph, ambii de la invingatori, autori a cate 21 de puncte. TSKA a trecut de Unics Kazan, scor 85-74 (44-33) si ramane pe locul secund, la egalitate de puncte cu ”galacticii”. Au mai triumfat in deplasare Panathinaikos Atena, 72-63 (37-21) la Baskonia Vitoria Gutierez, Zalgiris Kaunas, 93-77 (44-33) la Maccabi Tel Aviv si Brose Baskets Bamberg, la Emporio Armani Milano, 84-76 (50-36).

Darussafaka Dogus a invins pe Galatasaray la trei cosuri, 73-67 (37-39) si s-a apropiat la o singura lungime de Steaua Rosie,, invinsa de Barca, 54-67 (29-32). Intr-un alt duel al echipelor din Istanbul, Anadolu Efes a egalat-o la numarul de victorii, 17, pe Fenerbahce, dupa 80-77 (44-35) pe teren propriu.

Penultima runda, programata in a doua jumatate a saptamanii viitoare, are in prim-plan meciurile Panathinaikos-TSKA si Real-Fenerbahce, dar si disputele pentru locul 8, Brose-Darussafaka, Steaua Rosie-Unics.