Patricia Maria Tig, venita din calificari, a disputat meciul impotriva sportivei Kristina Mladenovic (Franta), in care s-a impus in doua seturi.

Romanca a reusit sa se califice in saisprezecimile turneului WTA de la Miami, dupa ce a invins-o cu scorul de 7-6(4), 6-2, pe Kristina Mladenovic, sportiva care a eliminat-o pe Halep de la Indian Wells in turul al treilea.

Dupa doua ore de joc, Tig, aflata pe locul 95 in ierarhia mondiala, si-a asigurat 41.350 de dolari si 95 de puncte WTA.

Sportiva noastra o va intalni in saisprezecimi pe Venus Williams, in cadrul turneului de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 6.993.450 de dolari.