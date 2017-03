Patricia Maria Tig a razbunat-o pe Simona Halep pentru eliminarea de la Indian Wells si a invins-o pe Kristina Mladenovic in doua seturi, cu scorul de 7-6 (4), 6-2, in cadrul turneului de la Miami.

Sportiva din Franta a recunoscut ca romanca a jucat mai bine in aceasta partida si a comparat-o cu o tornada. Aceasta infrangere este frustranta pentru Mladenovic, acuzand si conditiile dificile de joc.

„Era greu de jucat un tenis frumos, avand in vedere conditiile dificile. in acest context, trebuia sa te descurci pentru a castiga punctele, ghemurile, setul… Adversara mea s-a descurcat mai bine si a jucat mai bine. Eu nu am reusit sa-mi fac jocul. Am incercat sa tin mingile in teren. Uneori parca venea tornada… Dar ea nu a avut nimic de pierdut si si-a facut jocul. Pentru mine este frustrant”, a declarat Mladenovic, potrivit Dolce Sport.