C oncordia Chiajna II a disputat sambata, partida din deplasare, impotriva celor de la Voluntari II, contand pentru etapa cu numarul 19 a seriei a III-a din Liga a III-a.

Derby-ul ilfovean a fost condus la pauza de formatia tehnicianului Lita Dumitru, dupa ce Deaconu a deschis scorul in minutul 35. in repriza secunda, FC Voluntari a restabilit egalitatea in minutul 68 prin Mihai Vasile, iar dupa 20 de minute, Clatinici a inscris si a inchis jocul la scorul de 2-1.

Antrenorul „Vulturilor” a vorbit in exclusivitate pentru IlfovSport, marturisind ca obiectivul pe care si l-a impus este ca echipa secunda a Concordiei sa termine pe locul al doilea in clasament.

„Am facut un meci bun, am condus cu 1-0 la pauza, am avut ocazii. Am pierdut, dar nu vreau sa caut scuze, eu ii felicit pe jucatori, dar vreau sa nu se mai repete greselile de azi.

Nu l-am mai avut in poarta pe Voicu si l-am primit de la echipa mare pe Gudea, care a gresit la ambele goluri. Adversarii au avut doua suturi pe poarta si ne-au dat doua goluri.

Ne-a batut o echipa modesta, cu toate ca e pe locul 3. Pot spune ca si eu sunt de vina, pentru ca nu am putut sa ii fac pe cei care au venit de la echipa mare sa joace pentru echipa si nu doar pentru ei.

Eu pe locul 2 tot ajung cu echipa pe care o am acum. Am incredere in jucatorii pe care ii am, sunt jucatori de mare talent, dar atunci cand vin de la echipa mare, ii rog sa vina mai cu capul plecat si sa asculte de ce spun eu.

Trebuie sa castigam urmatorul meci cu Sirineasa. Trebuie sa castigam pana ajungem pe locul 2. Acesta este obiectivul meu.”, a declarat Lita Dumitru pentru IlfovSport.