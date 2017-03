Laszlo Balint, fostul antrenor al formatiei Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre incidentul din cantonamentul echipei nationale de tineret, marturisind ca fotbalistii in cauza merita o a doua sansa si trebuie sa fie sprijiniti.

„Cred ca s-a procedat intelept, totusi, era imaginea echipei nationale in joc. Nu se poate se te joci cu asemenea lucruri. Situatia trebuie gestionata atent si de cluburile de care apartin acei jucatori. Sunt niste copii practic, aflati la o varsta destul de sensibila. Toata lumea merita o a doua sansa, cred ca ei au inteles ca au calcat pe bec. E foarte important pentru ei sa li se arate sprijin din partea clubului.”

In ceea ce priveste meciul echipei nationale contra Danemarcei, fostul tehnician este de parere ca acesta este unul decisiv, dar are incredere in deciziile luate de catre selectionerul Christoph Daum care, spune el, a adus un alt suflu primei reprezentative.

„A venit un selectioner cu o alta mentalitate, cu o alta atitudine vizavi de tot ce inseamna fotbalul profesionist, eu cred ca venirea domnului Daum a adus un alt suflu in tot ce inseamna selectionata Romaniei. Meciul cu Danemarca se poate dovedi decisiv in ceea ce inseamna pastrarea sperantelor pentru calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

Eu, personal, sper sa vad un joc consistent in care sa vedem faze de poarta, o exprimare ofensiva coerenta, chiar daca sunt niste absente, ma refer la Florin Andone, dar sunt convins ca se va gasi o formula buna de joc impotriva nordicilor.

Important este sa iesim cu bine din momentele grele ale meciului si sa iesim cu capul sus. Probabil ca vom avea nevoie si de sansa, dar poate ca Dumnezeu va fi cu noi maine seara.”, a declarat Laszlo Balint, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.