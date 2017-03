Imre Santa, directorul de imagine al formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, si-a spus povestea la Sport Total FM, marturisind ca in viata de zi cu zi, acesta este preot in satul Bicfalau.

Meciul dintre Sepsi si Olimpia Satu Mare a inceput cu un moment emotionant, cand portarul gazdelor a ingenunchiat pe linia portii pentru a se ruga.

„Portarul de rezerva a intrat ca titular astazi, este vorba despre un baiat tanar, de 22 de ani, cu credinta in Dumnezeu, care dupa ce a intrat pe teren s-a rugat stand in genunchi pe linia portii.

Sunt preot reformat intr-un sat de langa Sfantu Gheorghe, numit Bicfalau. Inainte sa fiu preot am fost fotbalist. De mic copil am inceput fotbalul la Sfantu Gheorghe, unde am facut junioratul. Am facut putin fotbal si la Cluj, dar din cauza studiilor am renuntat la sportul de performanta.

Pana acum nu s-a intamplat sa am si meci si slujba in acelasi timp.

Din pacate, in sat nu e echipa de fotbal, dar are comuna echipa in Liga a IV-a.”, a declarat Imre Santa, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.