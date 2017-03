Dumitru Olteanu, presedintele formatiei CS Mioveni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria obtinuta pe teren propriu, in fata echipei CS Balotesti, contand pentru etapa cu numarul 26 a Ligii a II-a.

„A fost un meci greu. Baietii merita felicitati pentru jocul prestat. Din pacate, am ratat foarte mult. Am fi fost pe locul 2, daca am fi castigat meciurile cu UTA si Calarasi, in care am fost dezavantajati. Campionatul este lung, mai sunt destule meciuri, se va lupta pana in ultima etapa pentru locurile 2 si 3.

Am dori sa repetam isprava de a ajunge in semifinalele Cupei Romaniei.”, a declarat Dumitru Olteanu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.