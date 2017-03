Daniel Stanciu, fostul manager al formatiei ASA Targu Mures, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei nationale, marturisind ca singura varianta pentru ca Romania sa ramana in lupta este sa castige meciul cu Danemarca.

„Romania trebuie sa bata, dar si danezii au acelasi interes.

Va fi foarte greu in aceasta campanie. Nu stiu daca Daum a adus un plus, vom trage linie la final si vom vedea. Orice antrenor are o filosofie.

Nu mai sunt foarte multe sanse, dar e important ca sa ramanem in viata, sa castigam maine seara.

Nu pot numi un lider, cred ca forta noastra este grupul. Poate Chiriches sau Tatarusanu ar putea fi numiti lideri, dar e foarte greu sa te gandesti la un lider, asa cum o faceam inainte.

Alibec cu siguranta ca se va impune daca va juca in continuare si va marca goluri. Cred eu ca in urmatorii ani, Romania va mai scoate fotbalisti si vom reusi sa concuram cu ceea ce a fost in anii precedenti.”, a declarat Daniel Stanciu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.