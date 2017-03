Christoph Daum a decis sa schimbe capitanul pentru meciul cu Danemarca. Banderola nu va mai sta pe bratul lui Dragos Grigore, ci va merge la Vlad Chiriches. Daum spune ca a simtit nevoia sa faca aceasta schimbare acum, mai ales ca nationala are multi lideri.

Christoph Daum a simtit nevoia sa schimbe liderul din vestiar. Selectionerul Romaniei a decis sa-i dea banderola pentru meciul cu Danemarca lui Vlad Chiriches, cel care a fost capitan si la EURO 2016. Daum spune ca nu este o decizie definitiva si capitanul se poate schimba de la un meci la altui, mai ales ca nationala are mai multi lideri in vestiar.

”Se poate intampla mereu, chiar si intr-un meci. Chiar si in ziua meciului. Avem multi jucatori care au experienta. Gardos, Sapunaru, Pintilii… care se comporta ca niste capitani. Am o relatie buna cu toti fiecare. Probabil ca Vlad va poate spune mai bine daca e o schimbare buna”, a declarat Christoph Daum la conferinta de presa.

Antrenorul german a vorbit si despre asezarea pe care o va folosi cu Danemarca. Daum intentioneaza sa joace cu 3 fundasi centrali, dar spune ca a antrenat 3 sisteme de joc si-l va alege pe cel pe care-l va considera cel mai potrivit:

”Obisnuiam sa jucam cu 4 fundasi si e foarte dificil ca dupa un antrenament sa aducem ceva. Trebuie sa fim mai flexibili. Am lucrat la automatisme. Vom vedea ce formatie va fi mai buna. Noi jucam acum trei sisteme. Vom pastra o formatie. E posibil sa jucam acum cu trei sisteme diferite. Sunt multe interpretari. Prin 3 sisteme tactice putem ajunge la 12 interpretari diferite. E important sa implementez metodele tehnice pana maine. Am lucrat si cu trei fundasi. Vom vedea ce vom decide maine si ce vom aduce. Trebuie sa ne adaptam si la alte sisteme”, a mai spus Daum.

Selectionerul nationalei spune ca este posibil sa avem surprize si in privinta titularilor: ”Sunt sanse sa-l vedem pe Keseru, pe Ivan, pe Alibec. Sunt motivati si avem multe alternative. E un meci important, dar va garantez ca meciul urmator e la fel de important. Suntem concentrati sa jucam la maxim si la nivel optim si sunt situatii”.

Intrebat despre demisie, in cazul unui rezultat negativ cu Danemarca, Daum a izbucnit in ras: ”O intrebare de genul asta te face sa te gandesti la asta. Nu m-as fi gandit. Nu m-a intrebat mama, nimeni de la FRF. De ce ar trebui sa ma gandesc? Daca maine vom castiga, voi avea un contract pe 10 ani?”

Christoph Daum sustin ca l-a pastrat pe Nicolae Stanciu pe lista executantilor pentru loviturile de la 11 metri, chiar daca a ratat cu Muntenegru: ”La fiecare meci ma gandesc la situatii. Pot spune ca niciodata nu ai garantia ca cineva iti va marca. Maine vom avea trei jucatori care vor fi pe lista executantilor la penalty-uri. Stanciu e pe lista. Sapunaru a fost numarul 2, dar a fost indisponibil la meciul cu Muntenegru. Maine va executa din nou Stanciu, daca primele doua optiuni nu sunt pe teren”.

Selectionerul a vorbit si despre titularizarea lui Claudiu Keseru: „E important cum un jucator se adapteaza la meci. Am verificat si asta e o posibilitate, dar vom vedea maine. Voi anunta primul 11 jucatorilor mei. Capitanul ar putea fi maine alt jucator. Am urmarit meciurile pe care Claudiu le-a jucat cu danezii, meciurile din campioant. imi place Alibec, am o relatie buna cu el. Alibec e ca un fiu si e o placere sa-l antrenez. Niciodata nu am avut vreo cearta cu el si nu sa intamplat cu niciun alt jucator”, a incheiat selectionerul Romaniei.

Sursa: Dolce Sport