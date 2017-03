CS Balotesti a disputat sambata, partida din deplasare, de la Mioveni, contand pentru etapa cu numarul 26 a Ligii a II-a.

Scorul a fost deschis in minutul 41 de catre Stoica, iar prima repriza s-a incheiat la 1-0. in repriza secunda, formatia ilfoveana a mai incasat doua goluri pe final, prin Galan (80) si Staicu (85). Astfel, CS Mioveni a castigat cu scorul de 3-0, pe teren propriu, in fata formatiei CS Balotesti.

Tehnicianul formatiei ilfovene a vorbit in exclusivitate pentru IlfovSport despre prima infrangere suferita pe banca tehnica a Balotestiului.

„Noi ne doream ca aceasta infrangere sa vina cat mai tarziu. Suntem putin dezamagiti de rezultat. 3-0 totusi mi se pare un rezultat cam dur.

Adversarul merita victoria, nu neg asta, dar totusi rezultatul mi se pare cam dur, iar ultimele doua goluri au venit in ultimele zece minute, cand noi ne-am deschis mai mult si am fortat egalarea. Chiar am ajuns de doua ori in fata portii adverse si am creat ocazii foarte clare, dar din pacate nu am reusit sa marcam si ne-au prins ei pe contre.

Am intalnit o echipa foarte buna, puternica, cu jucatori valorosi, cu un antrenor foarte bun. Suntem putin descumpaniti, dar speram sa ne remontam moralul si sa fim pregatiti pentru meciul cu Brasov. Vreau sa invatam din greselile pe care le-am facut in meciul cu Mioveni si sa profitam si de faptul ca jucam pe teren propriu.

Atitudinea jucatorilor a fost buna, nu am ce sa le reprosez. Fiecare a dat maximum si a incercat sa castige. Atat s-a putut in acest moment. Au fost mahniti ca nu au castigat, dar atmosfera este buna, ramanem increzatori.”, a declarat Augustin Calin pentru IlfovSport.

Echipele

Mioveni: Croitoru – Tirica, Visa, Stoica, Tomozei – Boboc, Galan – Popa, Florescu, Ayza – Nila

Rezerve: Preda – Schiopu, Biceanu, Neagoe, Iamandi, Nastasie, Staicu

Antrenor: Alexandru Pelici

Balotesti: Iordan – Flamanzeanu, Ionita, Herea, Marciuc, Dedu, Mirescu, Antoche, Gojnea, Nica, Neagu

Rezerve: Fulga – Rauta, Niculae, Andrei, Filip, Dicu, Rontea

Antrenor: Augustin Calin