Capitanul echipei nationale in actualele preliminarii a acordat un interviu pentru FRF TV inaintea meciului cu Danemarca, de duminica, ora 21:45, Cluj Arena.

”Sunt trei puncte foarte importante in joc, ne dorim din suflet sa castigam in fata danezilor. Am pierdut multe puncte acasa, asa ca nu ne mai permitem pasi gresiti”, spune Dragos Grigore.

Concluzia fundasului Romaniei: ”Doar victoria ne mentine in cursa pentru Campionatul Mondial!”.

”Suntem bucurosi ca vom avea un stadion plin, imi doresc sa ne incurajeze din primul pana in ultimul minut”, a mai spus Grigore.

