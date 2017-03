Echipa nationala de fotbal a Italiei va disputa vineri, la Palermo, partida impotriva reprezentativei similare a Albaniei, in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Giampiero Ventura, selectionerul italienilor, a marturisit ca pretentia principala pe care o are de la jucatorii sai este ca acestia sa fie agresivi in joc.

Italia se afla in grupa G alaturi de Spania, detinatoarea trofeului, Albania, Israel, Macedonia si Liechtenstein.

„Albania vrea sa faca istorie. Trebuie o Italia agresiva. Nu vom avea niciun minut usor. Intalnim o echipa tehnica, care va profita la maximu de cele 90 de minute pentru a intra in istorie. Din declaratiile lor am inteles ce inseamna pentru ei, si mai ales penteu De Biasi, meciul cu noi. si nu ma refer la faptul ca ar fi putut fi pe banca Italiei, in locul meu, dar este un meci foarte important pentru el. Albania intalneste Italia pentru prima data intr-un meci oficial, de aceea am spus ca vor sa intre in istorie”, a declarat Ventura, potrivit Dolce Sport.