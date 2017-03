Romania U-21, umilita de Rusia U-21, in cantonamentul de la Marbella!

Selectionata pregatita de Daniel Isaila a fost umilita vineri, de la ora 17:00, in Spania, la Marbella Football Center, 1-5 cu rusii, in primul meci sub comanda noului selectioner.

Au marcat: Ghita 49 / Zhigulev 19, Zuyev 68,70, Fedor 80, Makarov 87.

Primul „11” al Romaniei: Relu Stoican – Tiberiu Capusa, Razvan Popa, Paul Iacob, Andrei Radu – Dragos Nedelcu (Cpt.) – Mihai Dobre, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Florinel Coman – Adrian Petre.

Rezerve: Catalin Cabuz, Arpad Tordai, Alex Pascanu, Virgil Ghita, Carlo Casap, Olimpiu Morutan, Robert Raducanu, Marco Dulca, Andrei Ciobanu, Andrei Cicaldau.