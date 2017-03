Laurentiu Reghecampf a vorbit despre situatia in care se afla la echipa din Berceni si a facut un anunt mai putin asteptat: „Voi pleca dupa meciul cu Dinamo, daca jucatorii nu vor intelege si nu vor face sacrificii!”. Reghe sustine ca, in ultima perioada, cel mai deranjant moment a fost cand suporterii ros-albastrilor i-au cerut demisia in meciurile in care echipa sa a pierdut.



„Din discutiile pe care le am cu patronul nu simt ca ar vrea sa ne despartim. Din contra el ma sustine cel mai mult, imi spune sa stau linistit sa nu ma enervez. incearca sa ma aduca la nivelul meu cel mai ridicat. Cel mai trist eveniment pentru mine a fost ca anumiti suporteri au fost suparati si mi-au strigat demisia. Cred ca ar trebui sa-si aduca aminte de unde am plecat si unde am ajuns. Jucatorii au nevoie de timp. Un jucator care a jucat la Viitorul sau la Astra nu se poate impune atat de repede„, a spus Reghecampf confom GSP.

„Daca jucatorii nu vor intelege si nu vor face sacrificii in meciul cu Dinamo, pentru mine o sa fie ultimul meu meci la Steaua! Asta a fost mesajul pe care eu l-am transmis jucatorilor mei! Nu mai suport sa ma bata Dinamo. Eu vreau sa vad reactia lor pe teren, nu ma intereseaza ca sunt langa ei a doua zi si mananc bataie cu 3-0. Uitati ca am o clauza in contract daca plec de la Steaua. Daca jucatorii tin la mine, trebuie sa-mi arate ca vor sa bata pe Dinamo„, a mai spus acesta.