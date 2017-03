Oficial, brazilianul Madson s-a despartit de CS U Craiova!

Dupa ce zilele trecute Acka a fost dat afara de oficialii din Banie, astazi sefii Craiovei i-au reziliat intelegerea si brazilianului Madson, pe numele sau real Madson Henrique Nascimento Santos.



Dupa o colaborare de aproape 3 ani, Universitatea Craiova a anuntat incetarea contractului cu mijlocasul: „Dupa o colaborare de aproape 3 ani, Universitatea Craiova anunta incetarea contractului cu mijlocasul brazilian Madson.

Ii multumim pentru perioada petrecuta alaturi de echipa si ii dorim mult succes in cariera!„, se arata pe site-ul csu.ro.

”Stau si ma uit la situatie, esti trimis la echipa a doua, ma intreb care este explicatia. Nu ti se raspunde, nu te respecta, dar vor sa-i respecti. Antrenorule, fii barbat, nu copil. Cand am jucat contra lui Dinamo tu stiai ca nu eram apt. Am fost sa ajut echipa. Am avut ruptura si am astat trei luni si tu nu ai venit sa-ti ceri scuze.

Am dat totul pentru aceasta echipa si nu pentru bani, pentru ca am avut oferte mai bune. Am respectat, dar nu am fost repectat in acest an. Presedintele mi-a spus ca-mi va termina cariera. Patronul echipei a spus la televizor anumite lucruri care m-au deranjat. A uitat ca anumiti jucatori erau la zi cu salariile, iar altii nu primisera de doua luni. Si asa eu am jucat!

La meciul cu Voluntari, cand am batut cu 5-0, tu, antrenorule, ai dat mana cu cei care au jucat, dar la cei de pe banca nici macar nu te-ai uitat! Cine trebuie sa-si ceara scuze, eu?”, a fost mesajul postat de Madson pe Facebook in urma cu cateva zile.