Florentin Petre a vorbit dupa revenirea fiului sau in tara, marturisind ca Patrick Petre nu a consumat bauturi alcoolice in cantonamentul echipei nationale a Romaniei U21. Acesta este de parere ca jucatorii in cauza nu vor ramane la echipa secunda a formatiei din Stefan cel Mare.

„Patrick a cazut intr-o situatie neclara. El s-a asezat la masa cu ei, dar nu a baut. Patrick nu bea, chiar daca el a zis ca a baut…a zis asa ca erau toti 4, dar eu stiu sigur ca nu a baut. Oricum, s-a facut prea mare tam tam. Lumea este obisnuita cu momente d-astea. 99% dintre fotbalisti, fostii mei colegi, prieteni, au facut asta. Nu e nicio tragedie. Daca ar fi asteptat sa aterizeze, sa mearga la masa, eventual, sa bea un pahar, era altceva, nu se mai sesiza nimeni. Au fost haituiti din toate partile, dar asta este, trebuie sa plateasca pentru ce au facut. Patrick este un luptator, este foarte bine cu moralul. O sa treaca peste asta. Sunt lucruri normale, care fac parte din viata.

Vedem saptamana viitoare ce va fi, dar nu cred ca vor ramane la echipa a doua. Indiferent cum va fi, ei trebuie sa-si duca pedeapsa mai departe”, a declarat Florentin Petre, potrivit Dolce Sport.