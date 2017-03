Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul dintre echipa nationala a Romaniei si reprezentativa similara a Danemarcei, marturisind optimist ca trupa lui Christoph Daum poate face o surpriza.

„E clar ca pentru noi e un meci crucial. Nu e 100% pierduta calificarea daca nu castigam, dar asta ar insemna sa castige toate celelalte meciuri.

E o anumita tensiune, presiunea rezultatului. Cu orice rezultat in afara de victorie, scad sansele tot mai mult. Eu am incredere ca putem castiga, cu toata ca nu multi cred asta. Avem si jucatori care pot face diferenta, in fata unui public senzational, putem face o surpriza.

S-ar putea sa se incerce o noua formula, cu trei fundasi centrali, iar in situatia asta nu ii vad locul lui Budescu. Il avem si pe Stanciu acolo care e un jucator de calitate, chiar daca nu evolueaza in fiecare meci la Anderlecht. Budescu e un jucator cu talent innascut, care in ultimii 30 de metri sa faca diferenta, dar momentan, eu as merge pe mana lui Stanciu.

Trebuie sa avem incredere in selectioner, care a invatat cat de cat jucatorii si cred ca va face treaba.”

Petre Grigoras a vorbit si despre incidentul din cantonamentul nationalei de tineret, marturisind ca s-a exagerat pe aceasta tema, iar jucatorii trebuie iertati si invatati cand si cum sa actioneze.

Cred ca s-a facut prea mare taraboi din care au de suferit jucatorii si clubul Dinamo, pentru ca Nedelcearu e om de baza acolo. Pana la urma, trebuie sa ii ajutam sa inteleaga ca aceste lucruri nu se fac in anumite perioade de timp, dar nu trebuie sa actionam asa vehement. I-as certa, dar i-as ierta pana la urma. Au facut o gafa, dar asta nu inseamna ca trebuie sa le luam gatul. Cred ca s-a exagerat putin si ar trebui sa fim mai echilibrati.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.