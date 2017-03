Dani Coman a vorbit despre situatia din cadrul clubului Astra Giurgiu, marturisind ca spera ca Marius Sumudica sa ramana la echipa si sa continue proiectul pe care l-au inceput impreuna.

„Am stat doua luni fara Sumi si a fost foarte greu. Eu sper sa nu se vada absenta lui sa sa castigam si in play off, asa cum am facut-o si in sezonul regulat. Eu vorbesc cu el si înainte si dupa fiecare meci. Sumi e antrenorul nostru pana la vara. Ne dorim sa ramana in continuare. Vom avea o discutie zilele urmatoare. Eu am discutat cu el…nu stim, e greu de spus ce va fi. In fotbal lucrurile se schimba de la o zi la alta. I-am zis: Sumi, trebuie sa stam de vorba, sa vedem ce facem din vara, ce jucatori aducem, cine pleaca.

Sunt multi jucatori care vor termina contractul. Am vazut o declaratie de-ale lui, cum ca ne va fi foarte greu din vara, ca vor fi foarte multi jucatori care termina contractele, sunt jucatori carora noi vrem sa le prelungim, am discutat cu unii dintre ei, vom mai discuta. Sunt jucatori de care ne vom desparti, pentru ca asta este viata de jucator de fotbal. Marius Sumudica este parte din acest proiect, pe care eu l-am inceput acum doi ani de zile.”

In ceea ce il priveste pe Teixeira, Dani Coman a marturisit ca este un jucator profesionist care mai poate juca fotbal inca doi ani fara probleme si ca se antreneaza cot la cot cu mai tinerii echipei.

„Eu cred ca in campionatul nostru, la cum se pregateste si la cat de profesionist este, mai poate juca doi ani fara probleme. N-am discutat despre contract, sa vedem ce isi doreste si el, daca ajungem la un numitor comun. Nu exista antrenament, indiferent ca e dupa meci sau inainte, ca Teixeira sa nu vina la antrenament, sa intre in sala de forta, sa nu se pregateasca pentru un antrenament ca pentru un joc oficial. Deci, pentru mine e de apreciat un astfel de jucator si ma bucur ca am avut posibibilitatea sa-l aduc la Astra. N-a fost usor sa-l convingem, dar impreuna cu sumi am reusit sa-l convingem si suntem mandri ca un astfel de om si jucator joaca pentr noi”, a declarat Dani Coman, potrivit Dolce Sport.