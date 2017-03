Asociatia Sportiva Mereu impreuna pentru Oameni organizeaza pe 8 aprilie, la IDM Club Bucuresti, cea de-a treia editie a Competitiei Nationale de Biliard in scaun rulant, cel mai mare eveniment sportiv de acest gen pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii din Romania. Invitat special: Henrik Larsson (Suedia), de 6 ori Campion Mondial la billiard in scaun rulant, si de 12 ori Campion European. Evenimentul este desfasurat sub egida Consiliului National al Dizabilitatii din Romania (CNDR).

Cu intrare libera, atat pentru competitori, cat si pentru public, competitia este deschisa in egala masura jucatorilor profesionisti de biliard, precum si amatorilor. Concursul la categoria Bila 9 se va juca in piramida dubla, fiecare jucator avand doua sanse (doua meciuri) pentru a se califica in primii 8 sau 16 jucatori (in functie de numarul de participanti) de unde orice meci va fi eliminatoriu pana la incheierea concursului. Regulamentul complet este disponibil pe pagina de Facebook a evenimentului. La finalul concursului, toti concurentii vor participa la tombola dotata cu numeroase premii. Editiile anterioare ale campionatului, desfasurate la Bucuresti, au reunit aproximativ 100 de participanti din toata tara, iar donatiile si sponsorizarile, in valoare de 13.000 de EUR, s-au transformat in scaune cu rotile si alte echipamente si dispozitive medicale care ajuta la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu acest tip de dizabilitate.

Henrik Larsson este una dintre cele mai proeminente figuri ale biliardului in scaun rulant. Este de 6 ori Campion Mondial, pozitie pe care o detine si in prezent si de 12 ori Campion European, fiind considerat un jucator de nivel inalt in competitiile 9-Balls. De-a lungul anilor, Henrik a reusit sa-si faca un mod de viata din biliard prin demonstratii de „trick shot”, meciuri demonstrative, oferind cursuri sau tinand seminarii. Joaca in mod curent cu jucatori care nu au dizabilitati locomotorii, terminand in mod impresionant pe locul 3 in campionatul suedez. Participand in mod curent la competitii precum Eurotours, Kremlin Cup si Pool World Series, Henrik a castigat cu usurinta in fata jucatorilor fara dizabilitati in ciuda situatiei sale care putea fi considerata dezavantajoasa fiind in scaun rulant. Acest fapt demonsteaza inca o data ca acest sport are foarte multe de dovedit intrucat se bazeaza pe gandire si determinare. Din punct de vedere al vietii personale isi petrece cea mai mare parte a timpului cu viitoarea sa sotie, Linda si cei 4 copii, adora filmele si canta la chitara si pian inca de la varsta de 6 ani. Este un adevarat exemplu de viata, consecventa si determinare.

„Fiecare editie a Competitiei Nationale de Biliard in Scaun Rulant aduce bucurie in sufletele participantilor si familiilor lor si ne transforma pe toti in oameni mai buni. Avem participanti cu vechime, care, chiar daca sunt imobilizati in scaune rulante, isi doresc sa ajunga la un nivel mai inalt si se pregatesc cum pot in orasele pe care le reprezinta. Militam pentru deschiderea cat mai multor sali de biliard accesibile jucatorilor cu dizabilitati locomotorii, prin instalarea rampelor de acces. Competitiile de acest gen au o traditie indelungata in tari precum Franta, Belgia, Marea Britanie, Argentina, Japonia, Suedia, Australia, Olanda, Spania, Africa de Sud sau Brazilia, unde se face deja performanta. Noi suntem unicii promotori ai acestei discipline in Romania si ne dorim acreditarea sa ca sport paralimpic la nivel national”, spune Irina Vacarean, Presedinta al Asociatiei Sportive Mereu impreuna pentru Oameni.

„Consider ca este cea mai frumoasa manifestare sportiva dedicata noua, persoane cu dizabilitati. Este locul si timpul in care ne intalnim in numar foarte mare si sunt convinsa ca in afara intrecerilor sportive, intre noi se leaga prietenii”, afirma Paula Cristea, participanta la competitia anterioara.

„Am participat si am dat o mana de ajutor inca de la prima editie. Astazi competitia are renume si referintele sunt doar la superlativ. Am convingerea ca ascensiunea evenimentului va contribui la obtinerea cadrului fizic si legislativ pentru a sprijini sportivii cu handicap sa faca performanta”, declara Daniela Tontsch, presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.

Asociatia Sportiva Mereu impreuna pentru Oameni este o organizatie non-profit dedicata incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin sport, in scopul dezvoltarii mijloacelor care sa permita sportivilor cu handicap participarea la turneul anual national de billiard in scaun rulant si competitii internationale de biliard.

Consiliul National al Dizabilitatii sprijina si incurajeaza actiunile organizatiilor care desfasoara activitati de incluziune pentru persoanele cu dizabilitati.