Slovaca Dominika Cibulkova afirma ca in lumea tenisului se comite o mare nedreptate prin wild-card-urile acordate Mariei Sharapova. Ea spune ca de aceeasi parere sunt toate jucatoarele din circuit.



„Nu cred ca este corect ca primeste ajutor, dar ce putem face? Pentru mine nu este ok ce se intampla si am mai discutat cu alte jucatoare si nimeni nu este de acord, dar nu depinde de noi. Toata lumea care s-a dopat ar trebui sa inceapa de la zero„, a spus Cibulkova, citata de Tennis World USA.

Rusoaica va reveni in circuitul WTA incepand cu 26 aprilie, cand isi va ispasi cele 15 luni de suspendare. Sharapova a primit deja wild-card-uri [entru turneele de la Stuttgart, Madrid si Roma, unde va evolua pe tabloul principal.

Aceste favoruri au starnit insa reactii dure din partea sportivilor, iar Garbine Muguruza, Andy Murray si Caroline Wozniacki au afirmat si ei ca Sharapova ar trebui sa inceapa de la zero, fara ajutor.