CE gimnastica de la Cluj: Fetele noastre vor debuta la sol si sarituri, iar baietii la bara fixa

Gimnastele din lotul Romaniei vor debuta in calificari la Campionatele Europene de la Cluj in subdiviziunea 2, la sol, respectiv la sarituri, in subdiviziunea 4, iar gimnastii tricolori la bara fixa, in subdiviziunile 2 si 3, potrivit tragerii la sorti de vineri, de la Lausanne.



Tragerea la sorti a ordinii de intrare in concurs la Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca, intre 19-23 aprilie, a adus gimnastelor tricolore repartizarea in subdiviziunea 2, urmand a debuta la sol, precum si in subdiviziunea 4, la sarituri, iar baietilor, subdiviziunilor 2 si 3, cu debut la bara fixa.

Fetele vor debuta la sol alaturi de reprezentantele Islandei si Ucrainei, respectiv la sarituri cu gimnaste din Ucraina, Rusia, Islanda, iar baietii la bara fixa, cu gimnasti din Georgia, Germania si Italia (subdiviziunea 2), respectiv cu sportivi din Lituania, Danemarca si Armenia (3).

La feminin, Romania va fi reprezentata de Catalina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cimpian si Ioana Crisan, iar la masculin au fost desemnati gimnastii Marian Dragulescu, Cristian Bataga, Andrei Ursache, Robert Ghiuzan, Laurentiu Nistor si Vlad Cotuna.

Potrivit listei de inscriere, acestia vor evolua la aparate dupa cum urmeaza:

Feminin: sarituri si paralele – Cimpian, Crisan, Iordache; barna si sol – Cimpian, Crisan, Iordache, Ponor. Antrenori: Nicolae Forminte, Cristian Moldovan, Matei Stanei.

Masculin: sol – Dragulescu, Bataga, Ursache, Ghiuzan; cal cu manere – Bataga, Ursache, Nistor; sarituri – Dragulescu, Bataga, Ghiuzan; paralele si bara fixa – Cotuna, Nistor. Antrenori: Ionut Corlaci, Ioan Suciu, Vasile Vug, Liliana Cosma.

Obiectivul delegatiei Romaniei este de castigare a 2-3 medalii.

La Campionatele Europene de gimnastica artistica individuale, de la Cluj-Napoca, programate intre 19-23 aprilie, vor participa 274 de gimnasti se vor afla in competitie, 168 gimnasti si 106 gimnaste, care vor lupta pentru cele 12 medalii de aur (7 la masculin si 5 la feminin).

Oficialii UEG vor incepe sa soseasca la Cluj-Napoca din 14 aprilie, iar delegatiile participante doua zile mai tarziu, antrenamentele oficiale in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca fiind programate in 17 si 18 aprilie. O zi mai tarziu va incepe competitia, cu calificarile masculine, iar in 20 aprilie vor avea loc cele feminine. in 21 aprilie se vor decerna primele medalii, in urma finalelor la individual-compus, feminin si masculin, iar in 22 si 23 aprilie sunt programate finalele pe aparate, de asemenea la ambele categorii.