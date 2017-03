Unul dintre fondatorii Scolii Fitness Scandinavia, Veronica Alexe, a fost prezent in studioul Sport Total FM, joi, la ora 19:00, in cadrul emisiuni „Fluier final”, pentru a vorbi despre a 7-a editie a Conventiei Internationale de Fitness din Romania, care se va desfasura in perioada 22-23 aprilie, in incinta Hotel Rin.

Suntem la a 7-a editie. Reunim atat zona de instructori, cat si zona de amatori de fitness si miscare, iar toti acestia participa la clase. Totul se va desfasura pe durata unui weekend.

Poate participa oricine are o conditie fizica buna sau a mai particpat la astfel de ore de-a lungul timpului, dar pot participa si incepatorii. Toti acestia se vor putea antrena alaturi de zeci de presenteri internationali din Italia, Grecia, Spania, Anglia, Suedia, Australia, Argentina si Grecia, dar si Romania.

Le oferim iubitorilor de sport cursuri autorizate de formare , specializam instructorii de fitness si aerobic, organizam cele mai minunate evenimente health & fitness de mica si mare amploare.

Un curs de fitness de baza, instructorul de sala, dureaza 120 de ore. 30% dintre cei participanti nu reusesc sa treaca testul final din prima incercare. Avem niste contracte bine puse la punct, pentru ca sunt persoane care spun ca daca platesc trebuie sa aiba la final diploma. Ne dorim sa avem absolventi seriosi care sa ne reprezinte. Cursul costa aproximativ 500 de euro. 600 de cursanti am avut anul trecut.”

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Programul complet al Conventiei se gaseste pe pagina oficiala a Fitness Scandinavia School (www.fitness-scandinavia.ro). Programarile se pot face foarte simplu, accesand sectiunea inregistrare, unde puteti bifa cursurile la care doriti sa participati.

Noutatile pot fi urmarite si pe pagina de Facebook a evenimentului – Conventia Internationala Scandinavia Fitness