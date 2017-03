Adrian Mutu a vorbit despre meciul echipei nationale a Romaniei, de duminica, de pe Cluj Arena, impotriva reprezentativei similare a Danemarcei. Acesta a marturisit ca toate meciurile sunt importante, insa, acesta este unul decisiv, iar jucatorii trebuie sa se mobilizeze si sa fie motivati pentru a reusi sa castige aceasta partida.

„Toate meciurile sunt importante, fiind si unul decisiv care ne scoate sau ne mentine in cursa de calificare devine mult mai important. Eu cred ca avem un adversar puternic, asa cum Danemarca a fost pentru noi intotdeauna, aproape, sau cel putin cat am jucat eu la echipa nationala. Victoria, cum am spus ne mentine in lupta pentru calificare, iar o infrangere, probabil, ar fi capitala pentru noi in ceea ce inseamna aceasta cursa. De aceea este si sper ca baietii sa-si dea seama de acest lucru, sa stranga randurile, sa fie super motivati si mobilizati pe acest meci, sa reuseasca sa castige.

Sunt diferite scheme. Eu cred ca da, daca vom juca cu 3 fundasi centrali, vom juca in primul rand pentru a nu pierde, pentru ca pe faza de aparare vor fi 5 jucatori, coborand si fundasii laterali vom fi 5 in aparare. Nu stiu daca e cel mai indicat dat fiindca as vrea sa vad la echipa nationala o echipa care ataca, o echipa facuta pe atac, iar acest lucru depinde foarte mult de cum o sa interpreteze baietii acest mod de a juca”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Dolce Sport.