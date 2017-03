Aproximativ 100 de persoane l-au primit cu aplauze si cu steaguri tricolore pe dublul castigator al maratonului Arctic Ultra, Tibi Useriu, la sosirea sa, in noaptea de miercuri spre joi, pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj, informeaza Agerpres.



„Concurenta a fost un pic mai mare, a trebuit sa scot de la mine ceva in plus, sa imi folosesc experienta de anul trecut, desi nu m-a ajutat foarte mult. A fost o competitie friguroasa. Am avut ceva probleme, de la o astfel de competitie nu te astepti sa te intorci sanatos inapoi, am avut probleme minore, ceva degeraturi care au inceput in a treia zi, dar pana la urma am putut sa gestionez si sa ajung la final cu ele”, a declarat Tiberiu Useriu.

”Cel mai dificil moment a fost startul, cand mi-am dat seama ce ma asteapta pentru urmatorii kilometri. Au fost momente dificile si mi-am dat seama ca, cu cat ma duc mai pregatit, cu atat mi-e mai greu, cred ca am un instinct de supravietuitor si de obicei sunt spontan si imi rezolv problemele fara sa fiu pregatit. De data asta am fost mai pregatit si mi-am dat seama ca am avut probleme mai mari decat anul trecut”, a continuat sportivul bistritean.

El a mai spus ca va face recuperare la o clinica de specialitate din Cluj-Napoca, dupa care va participa la o competitie in desert, adaugand ca e prea devreme acum sa decida daca va participa si la editia de anul viitor a maratonului arctic.

„Nu voi uita toata competitia, toate zilele si noptile care au trecut. La un moment dat stiu ca a inceput sa apara aurora boreala si m-am pus jos pe sanie si mi-am facut o cafea si m-am uitat la aurora boreala pana am inceput sa inghet de frig. A fost unul dintre momentele pe care le-am savurat, tura trecuta a fost mai greu sa il savurez pentru ca nu aveam un avans asa de mare, de data asta mi-am permis”, a mai spus Tibi Useriu.

La sosirea pe aeroportul clujean, el si-a facut fotografii cu o parte dintre cei care l-au asteptat si a primit prajituri, bezea de nuca cu crema de ciocolata si cafea din partea unei tinere. Printre cei care l-au intampinat pe Tibi Useriu au fost si patru tineri clujeni care au alergat din Piata Unirii pana la aeroport, pe o distanta de 8,5 km, in semn de sustinere si de apreciere pentru castigatorul maratonului arctic.

Campionul va primi din partea Primariei din Bistrita 25 de mii de lei in semn de recunostinta. Tibi va ramane pentru cateva zile intr-un spital din Cluj Napoca pentru recuperare.