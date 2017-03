Sorana Cirstea, victorie in fata Monicai Puig, in primul tur al turneului de la Miami!

Sorana Cirstea a reusit o victorie importanta, 6-2, 6-4, in fata campioanei olimpice de la Rio, Monica Puig (Porto Rico), miercuri, in runda inaugurala a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 6.993.450 dolari.

Cirstea (26 ani, 65 WTA) a avut nevoie de o ora si 9 minute pentru a se impune in fata jucatoarei care ocupa locul 40 in ierarhia mondiala.

Targovisteanca si-a asigurat un cec de 22.325 dolari si 35 de puncte WTA, urmand sa joace in turul secund cu letona Anastasija Sevastova(25 ani, 26 WTA), cap de serie numarul 19. Singura confruntare directa s-a desfasurat in 2013, la Pattaya (Thailanda), si s-a incheiat cu victoria Soranei, cu 6-3, 6-0, in sferturile de finala.