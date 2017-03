Sorana Cirstea s-a declarat foarte fericita dupa ce a reusit s-o invinga pe campioana olimpica, Monica Puig, in primul tur de la Miami si multumita si de faptul ca a incheiat partida in doua seturi , 6-2, 6-4, si nu a acumulat foarte multa oboseala dupa joc.



„Sunt foarte fericita ca am incheiat meciul in doua seturi. Cred ca am inceput bine, insa spre finalul celui de-al doilea set m-am cam retras.

Sunt fericita de modul in care am luptat si pentru aceasta victorie„, a spus Sorana dupa meci.

Sportiva in varsta de 26 de ani a vorbit si despre accidentarea care a facut-o sa se prabuseasca in clasamentul feminin in ultimii trei ani.

„Toata lumea stie ca nu am jucat din cauza accidentarii la umar. Acum e un privilegiu pentru mine si sunt foarte norocoasa sa revin aici si sa joc in sesiunea de seara pe arena centrala„, a mai declarat aceasta.

In runda urmatoare, romanca o va intalni pe letona Anastasija Sevastova, numarul 25 WTA.