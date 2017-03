Sorana Cirstea – Anastasija Sevastova, in aceasta seara, dupa ora 23:00, in turul secund al turneului WTA de la Miami. Olaru a parasit proba de dublu

Sorana Cirstea, locul 65 WTA, incearca sa-si continue parcursul in turneul de la Miami, in aceasta seara, in turul doi al competitiei, unde o va intalni pe Anastasija Sevastova, favorita 19, locul 25 WTA. Va fi ultima partida de pe terenul 8.



Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, in 2013, la Pattaya City, in Thailanda, cand romanca s-a impus fara probleme in doua seturi, scor 3-6, 0-6.

In aceasta seara, la dublu, perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) a pierdurt, in primul meci de pe terenul 10, in fata cuplului Andreja Klepac/Maria Jose Martinez (Slovenia/Spania), cu 2-6, 4-6.