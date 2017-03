Se cunosc primele sapte echipe calificate in play-offul Euroligii masculine de baschet!

Cu trei etape inaintea incheierii sezonului regulat al Euroligii masculine de baschet s-au stabilit sapte dintre cele opt echipe care vor continua in play-off. Singura necunoscuta, Steaua Rosie Belgrad sau Darussafaka Dogus Istanbul, va fi lamurita probabil in penultima runda.



Ocupantele podiumului si-au pastrat pozitiile, desi Olympiacos Pireu a obtinut victoria dupa prelungiri in deplasarea de la Belgrad, 66-64 (30-17, 58-58, 8-6), succes datorat lui Printezis. Grecul a restabilit egalitatea cu 58 de secunde inaintea incheierii timpului regulamentar, dupa care a adus victoria echipei sale cand mai erau doar patru secunde de joc in prelungiri! Real Madrid a castigat fara emotii duelul clasic cu FC Barcelona, 85-69 (41-27), valorificand la maximum faptul ca antrenorul oaspetilor, Giorgios Batzakos, avea sa fie eliminat de arbitrul Luigi del Monica dupa protestele care nu mai conteneau asupra deciziilor sale. TSKA Moscova a trecut de Darussafaka Dogus Istanbul cu 95-85 (47-35), avand in continuare acelasi numar de puncte cu madrilenii.

Ocupanta locului 4, Fenerbahce Istanbul, a pierdut surprinzator in propria arena, 79-81 (41-38), in ultima secunda, partida cu Maccabi Tel Aviv, care ramane pe antepenultima pozitie. Echipele de pe locurile 5-7 au confirmat, asigurandu-si prezenta in faza urmatoare. Anadolu Efes Istanbul a castigat in deplasare, 76-68 (41-44) la Zalgiris Kaunas, ca si Baskonia Vitoria Gutierez, 96-71 (53-37) la Brose Baskets Bamberg. Panathinaikos si-a trecut in cont ambele puncte la incheierea disputei cu penultima clasata, Emporio Armani Milano, scor 74-61 (38-25). Steaua Rosie Belgrad are doua succese in plus fata de Darussafaka Dogus Istanbul. Galatasaray Istanbul a continuat seria rezultatelor pozitive, 75-67 (45-29), cu Unics Kazan, dar nu poate emite pretentii la calificarea in play-off.

Urmatoarea runda se va desfasura joi si vineri cu o confruntare de zile mari intre Olympiacos Pireu si Real Madrid. Ramane interesanta si lupta pentru locul 4, ultimul care asigura disputarea unui meci in plus pe teren propriu in faza urmatoare, in care sunt implicate nu mai putin de patru formatii.