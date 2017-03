Vivi Rachita anunta ca un afacerist francez de origine romana vrea sa devina finantatorul Petrolului 52!

Desi joaca in Liga a IV-a, Petrolul ar putea avea in perioada urmatoare un investitor. Consilierul local Valeriu Rachita a anuntat ca Primaria poarta negocieri cu un afacerist francez!



„Am fost contactat de un investitor, un francez de origine romana. El este interesat de proiectul nostru, cunostea situatia marcilor. Isi doreste un proiect serios si sa ajunga pana in Liga 1„, a spus Vivi Rachita la Sportro.

In iunie 2016, Petrolul Ploiesti a intrat in faliment si a luat-o de la zero, sub numele Petrolul 52, din liga a patra. In urmatoarea perioada se asteapta astfel ca Petrolul 52 sa preia marcile fostei echipe, ce se afla in proprietatea Primariei.

Chiar daca se afla in liga a patra, Petrolul nu a pierdut insa sprijinul suporterilor, care vin in numar mare la fiecare meci.

Spre exemplu, la ultima partida, cu CS Blejoi, au fost aproximativ 7.000 de spectatori, mult peste media din Liga 1.