Fosta atleta, acum profesoara de sport, mama lui Nedelcearu sustine ca fiul sau nu bea, dar ca asteapta sa se vada cu el pentru a afla adevarul, informeaza gsp.ro. CITESTE AICI DETALIILE.



Geta Nedelcearu, mama lui Ionut, este profesoara de sport de 22 de ani. A facut in tinerete atletism, probe de viteza, 100, 200 si 400 de metri. A fost socata cand a aflat ca fiul ei a fost trimis acasa fiindca ar fi baut impreuna cu alti colegi in avionul care ducea nationala U21 in Spania.

„Am vorbit cu Ionut la telefon. Erau pe aeroport in Spania, se intorceau acasa. Mie mi-a spus doar ca nu a fost chiar asa cum s-a scris, ca s-au umflat mult lucrurile. Mi-a zis ca vorbim acasa.

Eu stiu ce am crescut, nu pot sa cred ca el ar fi baut in avion, ca s-ar fi imbatat. Ionut nu bea, abia daca gusta alcool la vreo onomastica. Nu-mi pica deloc bine aceasta veste. Lucrez in invatamant si o sa comenteze copiii despre asta. Pana nu ma vad cu el, eu tot nu cred ca a facut asa ceva!„, a spus Geta Nedelcearu, conform gsp.ro.

Student in anul I la UNEFS, Ionut Nedelcearu, nepotul fostului international stefan Sames, si-a cumparat o casa, insa locuieste in continuare cu parintii sai.

„Eu ma ocup de el si stiu cate sacrificii am facut. Chiar am insistat sa stea cu noi, tocmai ca sa nu cada prada anturajului, sa nu se petreaca astfel de lucruri. E un copil bun, serios, munceste enorm, inclusiv inainte sau dupa antrenamente. Mi-a fost greu sa inteleg ce s-a intamplat. Abia astept sa il vad, sa-mi spuna ce-a fost. Am incredere in el, stiu ca n-o sa ma minta!„, a continuat mama fotbalistului.

„Am citit comunicatul FRF. Ceva o fi fost. I-am spus si lui ca e pacat de tot ce a realizat, fiindca de acum va fi catalogat drept betiv. Dar lumea nu stie cat de mult munceste si ca, de fapt, el nu bea„, a mai spus Geta Nedelcearu, mama lui Ionut Nedelcearu.

Cei 4 si-au cumparat whisky din aeroport, de la duty free, iar in avion au comandat Coca Cola, ca sa mascheze alcoolul din pahare! Cursa a durat trei ore, iar martorii spun ca fotbalistii s-au facut praf pana la destinatie. Nedelcearu ar fi facut scandal in avion, Petre nici nu mai putea sa vorbeasca, iar Olteanu s-a dus direct in camera la hotelul din San Roque, din cauza ca i se facuse rau si ii venea sa vomite.

Cum era de asteptat, selectionerul reprezentativei Under 21, Daniel Isaila, a decis sa renunte la cei patru fotbalisti, acestia fiind trimis acasa.