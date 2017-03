CS Universitatea Craiova a anuntat prin intermediul site-ului oficial ca Jovan Markovic a semnat primul sau contract de fotbalist profesionist cu gruparea din Banie, chiar in ziua in care a implinit varsta de 16 ani.



Colegii si staff-ul celor de la CS Universitatea Craiova i-au pregatit o supriza frumoasa lui Markovic, pe care l-au asteptat cu un tort, dar si cu primul sau contract la profesionist.

„Cel mai frumos moment: sa implinesti 16 ani si sa semnezi contractul oficial cu Stiinta. Speranta Olteniei, Jovan Markovic a fost sarbatorit astazi de colegi, care i-au cantat „La multi ani” si i-au adus un tort alb-albastru, cu stema iubita de toti oltenii.

Juniorul nostru a debutat la Stiinta pe 13 decembrie 2016, in meciul din optimile Cupei Romaniei cu Dacia Unirea Braila. Jovan Markovic, se inscrie in topul celor mai tineri debutanti din fotbalul romanesc. Ii dorim jucatorului nostru cat mai multe meciuri si victorii in culorile Universitatii!„, se arata intr-un mesaj postat pe site-ul oficial.

Markovic, jumatate sarb, jumatate oltean, nascut la Belgrad si crescut la Corabia, a debutat la Craiova pe 13 decembrie 2016, in meciul din optimile Cupei Romaniei, cu Dacia Unirea Braila, la varsta de 15 ani, 8 luni si 20 de zile. Astfel, Markovic s-a inscris in topul debutantilor din fotbalul romanesc, unde lider este legendarul Nicolae Dobrin, care a evoluat prima oara in Divizia A la doar 14 ani si 10 luni. Cel mai tanar jucator care a evoluat in tricoul alb-albastru este Constantin Gangioveanu, care, la 15 ani si 7 luni, debuta intr-un meci cu Dinamo in ”Stefan cel Mare”.

„Nu ma aşteptam sa debutez atat de repede, a fost un vis devenit realitate. Este un sentiment aparte, care nu poate fi descris in cuvinte, atunci cand porti tricoul Universitatii Craiova. Ar fi fost o seara perfecta daca şi marcam in meciul cu Braila, dar am tot timpul inainte. In 2017 imi doresc sa raman in lotul primei echipe si sa dau goluri pentru Stiinta in Liga 1. Am fost crescut in spiritul Universitatii Craiova. Sper sa ii calc pe urme lui Ion Oblemenco. Din pacate nu am apucat sa-l vad jucand, dar l-am urmarit in cateva clipuri pe Youtube. Era un jucator fantastic si mi-as dori, ca la randul meu, sa ajung un idol pentru Craiova. Sunt conştient insa ca am mult de munca pana acolo. Din fotbalul de acum, modelul meu este Zlatan Ibrahimovic, multa lume mi-a zis ca ma aseman cu el ca stil de joc, ca executii” spunea Markovic in decembrie, dupa meciul din Cupa, cu Dacia Unirea Braila.