Dupa despartirea de Pandurii Tg. Jiu, in noiembrie 2016, Narcis Raducan a decis sa ia o pauza mai mare pentru a putea fi mai mult langa familia sa. Intr-o interventie la Sport Total FM, la mai mult de trei luni de pauza, Narcis Raducan a declarat ca ia in calcul sa se reorinteze catre alte activitati in fotbalul romanesc.



„Aveam nevoie de aceasta perioada de relaxare sa fiu alaturi de familia mea. Urmaresc in continuare activitatea din fotbalul nostru si astept meciul Romaniei cu Danemarca.

Va fi o partida echilibrata, dar Danemarca este peste noi ca valoare si vom avea de tras cu ei.

Sunt convins ca aceasta mediatizare negativa a celor 4 ii vor trezi la realitate si vor avea de invatat. Dar nu trebuie marginalizati.

Am vazut pe Steaua, Viitorul si Astra cu cele mai mari sanse de a castiga acest campionat, cam asta e ordinea pe care o anticipez la final.

Nu ma greabesc sa ma duc la vreo echipa anume, pentru ca situatia financiara este grava mai peste tot. Discutii am avut in aceste trei luni, dar doar discutii. Pot sa spun ca iau in calcul sa fac si altceva in fotbal. Nu am luat nicio decizie.”, a declarat Narcis Raducan, in cadrul emisunii „Executii in direct”.