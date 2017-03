Unul dintre fostii fotbalisti de legenda ai Romaniei, Ion „Lita” Dumitru a vorbit despre betia pe care cei 4 fotbalisti de la lotul de tineret au tras-o in avionul care ii ducea in cantonamentul de la San Rogue, Spania, dar si despre partida de duminica, din preliminariile CM 2018.



„Nu avem ce sa facem in fata unei nationalei ca cea a Danemarcei. Daum nu are ce sa faca, pentru ca Romania are un fotbal slab. Noi speram sa scoatem valori, dar nu stiu de unde atata speranta.

Ceea ce s-a intamplat cu cei 4 fotbalisti de la Dinamo este normal intr-un fotbal ca al nostru!”, a declarat „Ion „Lita” Dumitru, in cadrul emisunii „Executii in direct”.