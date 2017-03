Dupa sol, Marian Dragulescu s-a calificat si in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de la Doha! Ponor, in finala la barna

Marian Dragulescu s-a calificat, joi, in finala de la sarituri, in concursul de Cupa Mondiala la gimnastica artistica de la Doha (Qatar), in timp ce Catalina Ponor s-a calificat in finala de la barna, dar a ratat-o pe cea de la sol.



Dupa ce, miercuri, s-a calificat in finala de la sol de pe pozitia a treia, Dragulescu a obtinut acum a patra medie in calificarile de la sarituri, 14,366, dupa 14,566 la prima incercare si 14,166 la a doua. Cea mai mare medie a avut-o Ie Tanh Tung (Vietnam), 14,750, urmat de armeanul Artur Davtian, 14,716, si australianul Christopher Remkes, 14,416.

Catalina Ponor a obtinut a doua nota la barna in calificari, 13,766, devansata de chinezoaica Liu Tingting, 13,933. Olivia Cimpian a ocupat locul 14 (din 19 sportive), cu 11,800.

In calificarile de la sol, Catalina Ponor s-a clasat doar pe locul 11, cu 11,966, fiind a treia rezerva in finala. Olivia Cimpian a fost a 12-a (din 19), cu 11,833.