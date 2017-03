Ionut Nedelcearu, unul dintre jucatorii prinsi bauti in avionul care transporta nationala U21 in Spania, a transmis un mesaj prin intermediul paginii de facebook a lui Dinamo, in care isi manifesta regretul fata de incidentul petrecut in urma cu doua zile.



” Vreau sa le transmit tuturor suporterilor nationalei si ai lui Dinamo ca atat eu, cat si colegii mei regretam incidentul petrecut zilele trecute si ne cerem scuze fata de colegi, antrenori, familie si sustinatori.

Am gresit si stim, dar promitem ca nu se va mai repeta niciodata. Suntem constienti de sansa pe care o avem si de faptul ca suntem jucatorii lui Dinamo si nu se poate gresi la un asemenea nivel, dar oricine greseste, mai ales la 20 de ani.

Vom accepta orice sanctiune si vom face tot ce depinde de noi sa revenim in lotul primei echipei si in vederile nationalei. Va multumim!„, a fost mesajul transmis de Nedelcearu, prin intermediul paginii oficiale de facebook a gruparii dinamoviste.

Ionut Nedelcearu, Patrick Petre, Alin Dudea si Vlad Olteanu (acesta din urma imprumutat de ros-albi la Sepsi Sf. Gheorghe, in liga secunda) au cumparat bauturi alcoolice inainte sa decoleze avionul si au consumat in timpul zborului. Ei au fost dati in primire de catre pasagerii aeronavei.

Se pare ca motivul ar fi fost faptul ca Vlad Olteanu, unul dintre cei 4 jucatori, a implinit ieri, pe 21 martie, 21 de ani.