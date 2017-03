Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre episodul nefericit de la tineret, in care Nedelcearu, Olteanu, Patrick Petre si Dudea au fost exclusi din lot de selectionerul Daniel Isaila, dupa ce au baut in avionul care ii ducea in cantonamentul din Spania.



„Am vorbit cu ei, a vorbit si Cosmin Contra. Deocamdata sunt trimisi la echipa a doua si amendati. Ii asteptam sa vorbim si fata in fata. E clar ca e o greseala care sper sa nu se mai intimple. Daca vor sa ajunga cineva in aceasta meserie trebuie sa fii serios si sa faca sacrificii. Pentru ce au facut trebuie sa plateasca„, a spus Danciulescu, conform dolcesport.ro.