Compania Nationala pentru Investitii a dat aviz favorabil construirii unui nou stadion in Romania!

Romania va avea inca un stadion de lux contruit din bani publici, dupa ce Compania Nationala pentru Investitii (CNI) a dat un aviz favorabil. Astfel, pe langa stadioanele din Bucuresti, vom avea o arena ultramoderna si in orasul Targoviste!



Consiliul Judetean a primit aviz favorabil din partea CNI, astfel ca la Targoviste va fi construit un stadion ce va costa 22 de milioane de euro.

Noua arena va avea o capacitate de 12 mii de locuri si va fi amplasat in zona garii din Targoviste. Pe acest stadion va evolua echipa Chindia Targoviste, ce se afla momentan in liga a doua.

„Studiul de prefezabilitate este la Compania Nationala de Investitii. Ni s-au mai cerut cateva clarificari, iar saptamana trecuta le-am inaintat. Acum va intra in comisia ministerului pentru a fi inclus pe lista de finantare.

Noi am facut toate demersurile legale, am transferat terenul catre CNI, am intocmit studiul de prefezabilitate. Sper ca in 2-3 ani sa avem un stadion la Targoviste„, a declarat presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, pentru Ziare.com.

„Proiectul privind stadionul primeste o unda verde extrem de importanta! Este vorba despre construcția unui stadion ultra-modern, de nivel european, cu o capacitate de 12.000 de locuri, pentru care a fost obtinut avizul in Compania Nationala de Investitii si urmeaza sa intre la Minister pentru finantare. Se va organiza licitatia si se va semna contractul de executie”, spunea si Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviste, la inceputul lunii martie.