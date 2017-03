Calendarul sezonului 2017 al Campionatului Mondial de Formula 1 si componenta echipelor

Campionatul Mondial de Formula 1, sezonul 2017, va incepe, in acest week-end, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Prima cursa a sezonului se va derula pe circuitul Albert Park, una dintre cele 20 de etape prevazute in acest an.



Calendarul 2017 este mai sarac decat cel de anul trecut, cu o cursa, Marele Premiu al Germaniei, din cauza lipsei unui acord financiar.

Calendarul 2017 al Formulei 1 este urmatorul:

26 martie – Australia (Melbourne);

9 aprilie – China (Shanghai);

16 aprilie – Bahrain (Sakhir);

30 aprilie – Rusia (Soci);

14 mai – Spania (Barcelona);

28 mai – Monaco;

11 iunie – Canada (Montreal);

25 iunie – Azerbaidjan (Baku);

9 iulie – Austria (Red Bull Ring);

16 iulie – Marea Britanie (Silverstone);

30 iulie – Ungaria (Hungaroring);

27 august – Belgia (Spa-Francorchamps);

3 septembrie – Italia (Monza);

17 septembrie – Singapore (Marina Bay);

1 octombrie – Malaysia (Sepang);

8 octombrie – Japonia (Suzuka);

22 octombie – Statele Unite (Austin);

29 octombrie – Mexic (Ciudad de Mexico);

12 noiembrie – Brazilia (Interlagos);

26 noiembrie – Abu Dhabi (Yas Marina).

Si la echipe situatia este similara. Fata de sezonul trecut, grila este mai saraca cu un team, Manor, intrat in faliment in luna ianuarie.

De asemenea, campionul mondial en titre, Nico Rosberg (Mercedes), nu se va afla la start, germanul retragandu-se la scurt timp dupa ce a castigat primul titlu din cariera. Nici campionul mondial din 2009, britanicul Jenson Button (McLaren-Honda), nu concureaza in acest sezon, retras si el.

Componenţa echipelor in sezonul 2016 este urmatoarea:

Mercedes – Lewis Hamilton (Marea Britanie), Valtteri Bottas (Finlanda);

Ferrari – Sebastian Vettel (Germania), Kimi Raikkonen (Finlanda);

Williams-Mercedes – Felipe Massa (Brazilia), Lance Stroll (Canada);

Red Bull (motor Renault sub brandul TAG Heuer) – Daniel Ricciardo (Australia), Max Verstappen (Olanda);

Force India-Mercedes – Segio Perez (Mexic), Esteban Ocon (Franţa);

Toro Rosso-Renault – Carlos Sainz (Spania), Danil Kviat (Rusia);

McLaren-Honda – Fernando Alonso (Spania), Stoffel Vandoorne (Belgia);

Renault – Niko Hulkenberg (Germania), Jolyon Palmer (Marea Britanie);

Haas-Ferrari – Romain Grosjean (Franţa), Kevin Magnussen (Danemarca);

Sauber-Ferrari – Marcus Ericsson (Suedia), Pascal Wehrlein (Germania).