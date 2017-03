Atacantul lui Ajax a parasit cantonamentul danezilor si nu va evolua cu Romania! Cine i-a luat locul

Romania va juca pe 26 martie contra Danemarcei, pe Cluj Arena, in preliminariile CM 2018 din Rusia, de la ora 21:45. Danezii au anuntat ca Kasper Dolberg, atacantul lui Ajax, este in continuare nerefacut dupa o accidentare si nu va face deplasarea in Romania.



Dolberg, jucator promovat de Ogararu la Ajax, a parasit cantonamentul danezilor, cu febra mare, si va rata intalnirea cu reprezentativa Romaniei, de pe 26 martie.

Prin urmare, selectionerul Age Hareido a decis sa-l inlocuiasca pe Dolberg cu Marcus Ingvartsen, un alt varf, 21 de ani, legitimat la FC Nordsjælland. El este golgeterul nationalei U21 al danezilor, avand 8 reușite in 8 meciuri oficiale la tineret. Acesta e al doilea in topul celor mai prolifici jucatori din campionat in actualul sezon, 14 goluri.

18 goluri si 7 pase decisive are Dolberg la Ajax in toate competitiile