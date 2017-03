Simona Halep a vorbit inainte de debutul in turul secund al turneul de la Miami, unde o va intalni pe Naomi Osaka, locul 49 WTA. Sportiva a marturisit ca se poate antrena la intensitate maxima si ca a invatat sa isi protejeze corpul de posibilele accidentari.

„Ieri am fost pe banda de alergare pentru prima data in ultimele doua luni, asa ca sunt foarte fericita. Pot sa ma antrenez la intensitate maxima. Azi (n.a. – marti) am stat pe teren doua ore si n-am resimtit nicio durere. Sunt incantata si simt ca sunt la un nivel mai ridicat decat saptamana trecuta. In ultimii ani, am invatat ca trebuie sa-mi protejez corpul pentru a preveni accidentarile si sa fac anumite exercitii pentru asta. Am intrat intr-o rutina, sunt satula de aceste exercitii pentru conditia fizica, dar constientizez ca sunt necesare pentru a ma mentine la nivel inalt si nu ma voi opri.”

Simona Halep a vorbit si despre Elena Vesnina, castigatoarea turneului de la Indian Wells, declarandu-se incantata de faptul ca aceasta a reusit sa castige desi are peste 30 de ani, fapt care a facut-o pe romanca sa se razgandeasca in privinta retragerii din tenis.

„Elena a jucat foarte bine si este o sportiva extraordinara. A castigat turnee de Mare Slem la dublu, este acolo in topul tenisului actual. Are peste 30 de ani si vad ca jucatoarele aflate la aceasta varsta joaca mult mai bine decat inainte. Asa ca am destul timp pentru performante, sa castig un turneu de Mare slem, nu? Inca de anul trecut, m-a relaxat gandul ca mai am multi ani de cariera. La inceput, ma gandeam ca ma retrag la 28 de ani, anul trecut am zis la 30 de ani. Acum, planuiesc sa ma retrag la 32 de ani”, a declarat Simona Halep, potrivit Dolce Sport.