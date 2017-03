Mircea Rednic a vorbit si el despre incidentul din cantonamentul echipei nationale a Romaniei U21, marturisind ca nu il intelege pe Patrick Petre, iar in legatura cu ceilalti trei a recunoscut ca nu a avut niciodata probleme cu ei.

„Se vede scoala lui Raduta. Se vede mana lui. I-a crescut in spiritul fotbalului si al sportului romanesc.”, a spus Rednic ironic.

„Sunt tineri. In afara de Petre, nu am avut probleme cu niciunul, nici cu Dudea si nici cu Nedelcearu. Iar Olteanu m-a surprins prin ce a facut.

Nu stiu ce se intampla cu Petre. El are calitate, dar nu ajunge asta. Toata lumea il promoveaza pe el, dar el nu intelege ce sansa i se ofera. Asa nu va ajunge niciodata. Imi pare rau pentru el. Are valoare, dar nu ajunge. Am vazut jucatori mai talentati ca el, care nu si-au vazut de treaba si care si-au ratat cariera”, a spus Rednic, potrivit gsp.ro.