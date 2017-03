Marele Premiu al Qatarului deschide sezonul de MotoGP pe Eurosport

Campionatul Mondial de Motociclism Viteza MotoGP debuteaza odata cu Marele Premiu al Qatarului, ce se va desfasura pe 26 martie si unde campionii mondiali ai opt din ultimele noua sezoane vor fi prezenti la start la clasa MotoGP, pe circuitul Losail.

Toate cursele din acest sezon si sesiunile din timpul saptamanii vor fi transmise in direct pe Eurosport 1, comentariul in limba romana fiind oferit de la fata locului. Ele pot fi urmarite si pe platforma Eurosport Player, unde streamuri dedicate aduc fanii MotoGP mai aproape ca niciodata de actiune.

Marc Márquez va incerca sa-si apere titlul castigat anul trecut in fata lui Valentino Rossi si a lui Jorge Lorenzo si va tinti al patrulea sau succes stagional dupa cele reusite in 2013, 2014 si 2016. Spaniolul este unul din favoritii la victorie si in Qatar, insa va avea un nou rival in persoana lui Maverick Viñales. Tanarul de 22 de ani a impresionat sezonul trecut in saua Suzuki si a facut trecerea la Yamaha pentru 2017, luandu-i locul lui Lorenzo.

Viñales a fost de altfel cel mai rapid pilot in testele finale desfasurate la circuitul Losail intre 10 si 12 martie, in timp ce Márquez a avut parte de nu mai putin de cinci cazaturi. Coechipierul sau de la Honda, Dani Pedrosa, este un alt om de urmarit in Qatar.

Lorenzo incepe anul dupa ce a pus punct colaborarii sale de noua sezoane cu Yamaha care i-a adus titlurile in 2010, 2012 si 2015. Spaniolul va evolua in 2017 pe o motocicleta a echipei Ducati, cea mai in masura sa afecteze batalia de la varf dintre Honda si Yamaha.

In varsta de 38 de ani, Rossi ramane pentru multi fani ai sportului elementul cheie al MotoGP. De sapte ori campion mondial, prima data in 2001, italianul este in continuare in cautarea unui al optulea titlu care ar egala recordul conationalului sau, Giacomo Agostini, realizat in anii ’60-’70, insa rezultatele sale din teste au lasat de dorit.

Multipla campioana la clasa Moto3, KTM, va debuta si in cadrul clasei regina incepand cu acest an, in timp ce lupta la categoriile mici este mai deschisa ca niciodata. Echipe vechi si noi avand numeroase talente tinere se vor lupta pentru victoria din cursa si de la finalul anului.

Program transmisiuni

Joi

Sunt programate sesiuni de antrenamente pentru toate cele trei clase, Moto3, Moto2 si MotoGP. Cei de la clasele mici vor intra pe circuit pentru prima sesiune de antrenamente incepand cu ora 17:00, respectiv 17:55, urmand ca pilotii MotoGP sa efectueze prima sesiune la 18:55. O a doua sesiune a claselor Moto3 si Moto2 este programata la 19:55, respectiv 20:50.

Vineri

La ora 17:00 are loc sesiunea a doua de antrenamente MotoGP, urmata la 18:00, 18:55 si 19:55 de ultimele sesiuni de antrenamente ale zilei de la fiecare clasa.

Sambata

Este rezervata calificarilor, care vor avea loc la ora 17:00 pentru clasa Moto3, la 17:55 pentru clasa Moto2, in timp ce programul MotoGP este impartit in trei – o a patra sesiune de antrenamente incepe la 18:55, prima sesiune de calificari la 19:35 si a doua, decisiva, la 20:00.

Duminica

Incalzirile pentru cursa sunt programate incepand cu orele 15:50 (Moto3), 16:25 (Moto2) si 17:00. Apoi urmeaza evenimentele principale: cea Moto3 la ora 18:00, Moto2 la ora 19:20 si MotoGP la ora 21:00.