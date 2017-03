George Tucudean a semnat cu Viitorul!

George Tucudean a ajuns la o intelegere cu clubul constantean FC Viitorul si incepand de miercuri, fostul jucator al Panduriilor se va antrena in subordinea lui Gheorghe Hagi.

Atacantul roman a semnat un contract pe doi ani cu formatia de la Ovidiu.

„Incepand de astazi, George tucudean a devenit jucatorul formatiei FC Viitorul. Atacantul originar din Arad a semnat un contract cu gruparea condusa de Gheorghe Hagi pana in vara anului 2019”, au postat reprezentantii de la Viitorul pe site-ul clubului.

Fotbalistul, in varsta de 25 de ani, a jucat in Liga I la echipe precum Dinamo, UTA, Steaua, ASA Targu Mures si Pandurii Targu Jiu. In strainatate a evoluat pentru Standard Liege si Charlton Athletic.