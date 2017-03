Francesco Totti a vorbit, fara perdea, intr-un interviu acordat presei din Italia, despre viata sa privata, cariera fotbalistica, planuri de viitor, dar si cele mai mai regrete ale sale.

„Unde ma vad intr-un an? Administrator, jucator sau procuror”. Asa si-a inceput Totti povestea. Ajuns la 40 de ani, dintre care 25 a imbracat tricoul Romei, doar la echipa de seniori, „Il Capitano”, asa cum i se spune, se gandeste, deja, la viitor.

„As putea fi in conducerea Romei, chiar si pe teren, inca mai pot juca, sau as putea alege jucatori, as cauta noi talente. Experienta, acumulata in toti acesti ani, sigur ma va ajuta sa gasesc rapid tinerele talente, care sa faca performanta”, a marturisit Francesco Totti, jucatorul care se identifica cu gruparea romanista.

A realizat multe, ca fotbalist, a trait succese la care altii doar viseaza, dar a avut si multe dezamagiri, ca, spune el, „asa e in fotbal si asta il face un sport frumos, plin de surprize”.

„Au fost multe reusite de suflet, dar cel mai frumos gol a fost cel cu care am castigat campionatul, iar cea mai mare dezamagire este ca nu am castigat Liga Campionilor”, a completat Totti.

Pe plan personal, are o familie minunata, fara de care „nu ar fi putut realiza tot ce a realizat ca fotbalist”, are trei copii minunati si o sotie care il sustine neconditionat.

„Am discutat cu Ilary si ne-am gandit la un al patrulea copil. L-am intrebat si pe Cristian, baiatul cel mare, daca isi mai doreste un fratior, si raspunsul a fost afirmativ”, si-a incheiat povestea Francesco Totti.

