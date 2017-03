Florin Andone a povestit cum a ajuns in Spania, dar a dezvaluit si problemele cu care s-a confruntat si cu care inca se mai confrunta.

Acesta a marturisit ca, desi joaca de doi ani la echipa nationala, nu s-a integrat in totalitate, dar isi respecta obiectivul pe care si l-a setat de la inceputul carierei, si anum sa joace la prima reprezentativa a tarii in care s-a nascut.

„Am invatat sa joc fotbal in Romania. Locuiam intr-un orasel mic si mergeam in altul mai mare ca sa joc fotbal acolo. Dar mai multe amintiri nu am. La 12 ani, am venit in Spania. Tatal meu a murit, iar familia mea s-a mutat la Vinaros, in Castellon. Nu am mai fost de 7-8 ani in locul in care m-am nascut si nici nu am vreo relatie cu cineva de acolo. Casa mea e Vinaros.

Sunt multe stereotipuri. Oamenii sunt liberi sa creada si sa spuna ce doresc, dar este multa ignoranta, atat in viata, cat si in fotbal. Mergi afara si intreaba pe cineva despre Romania. O sa ti se spuna ca suntem tigani si hoti. Dar oamenii ar trebui sa se uite mai mult la ei, in loc sa vorbeasca despre altii.

Nu am cules capsuni, este o minciuna. Am citit asta de multe ori. Nu ma costa nimic sa zic ca am facut asta, dar nu este adevarat. Mama mea facea curatenie, iar acum eu o ajut pe ea. Tatal meu vitreg lucra in constructii. Chestia cu culesul capsunilor vine din Romania. Acolo, toti vorbesc despre romanii din Spania ca sunt la cules de capsuni. si m-au bagat in aceeasi oala.

E dificil, pentru ca totul este nou. Chiar si schimbarea echipamentului se face altfel decat in Spania. Stiu oameni de acolo, ii vad la televizor, dar nu ii cunosc asa bine. Si mentalitatea este diferita.

Sunt la nationala de doi ani si nu m-am simtit niciodata integrat 100%. Dar nu regret ca am ales asa. Cand am ajuns profesionist, mi-am setat doua obiective: sa joc in prima liga si sa ajung la nationala tarii mele”, a declarat Florin Andone, potrivit Digi Sport.