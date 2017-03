Fetele de la nationala de handbal au trecut la hochei

Doua dintre handbalistele echipei nationale si-au testat talentul… pe gheata. Fetele au acceptat provocarea hocheistilor de la Corona Brasov.

Andreea Pricopi si Marinela Neagu au fost in lotul Romaniei la amicalele cu Spania. Pentru Andreea, vicecampioana mondiala universitara in 2016, a fost debutul in nationala mare. Si-a sarbatorit reusita intr-un mod inedit. A incercat sa dea goluri incaltata cu patine si cu un puc in loc de minge. Zoltán Csíki si Matyas Zsolt, colegii de club de la Corona Brasov, au fost profesorii Andreei, iar in poarta a stat cealalta handbalista. Marinela este extrema, iar talia mica si agilitatea au ajutat-o si in rolul de goalkeeper de hochei.

Corona Brasov, mai aproape de titlu la hochei

„A fost o experienta interesanta. Este placut sa faci si altceva in afara de handbal. Este bine sa stii cât mai multe sporturi”, a spus Andreea, care a adus cu ea si câteva mingii de handbal. Nici asa nu i-a fost mai usor pe gheata. Mai ales echipamentul a fost problema: „Au de pus atâtea lucruri pe ei! Nici nu stiu cum pot sa se miste! Dar este foarte interesant tot ce fac ei aici.” Fetele au primit felicitari pentru convocarea la nationala, dar si ele i-au incurajat pe hocheistii de la Corona Brasov. „Lupii” joaca in finala campionatului national contra lui Sport Club Miercurea Ciuc. Dupa trei meciuri, harghitenii conduc cu 2-1 la meciuri (se joaca in sistem cel mai bun din 7 partide). „Cu siguranta vom veni la patinoar la meciurile decisive sa ii incurajam pe baietii de la club. La anul speram sa ne batem si noi la titlu. Anul acesta singurul obiectiv realist a ramas Cupa Romaniei”, au precizat handbalistele.